Tennis, Dimitrov derubato a Barcellona: i ladri gli sottraggono un orologio da 70,000€

Sfortunata avventura per Grigor Dimitrov in quel di Barcellona, dove è presente per prendere parte al torneo ATP 500 in partenza domani. Nella serata di venerdì, mentre il tennista bulgaro stava tornando in hotel dopo gli allenamenti, è stato avvicinato e derubato di un orologio da circa 70,000€ da dei ladri. L’atleta si è subito recato presso un commissariato per denunciare l’accaduto. Al momento l’orologio non è stato ancora recuperato, né si conoscono le le generalità dei ladri.