Nuoto in acque libere, Mondiali Doha 2024: van Rouwendaal oro nella 10km femminile, l’Italia ottiene il pass olimpico con Bridi

Sharon van Rouwendaal vince la 10km femminile di nuoto in acque libere dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. All’Old Port di Doha a festeggiare è l’atleta olandese, capace di tagliare il traguardo in 1:57.26 e prevalere al fotofinish sulla spagnolo Maria de Valdes. Terzo posto a sorpresa per la portoghese Angelica Andre, seguita dall’australiana Jonhson e dalla brasiliana Cunha.

Bicchiere mezzo vuoto per l’Italia, che schierava due atlete ma ha ottenuto una sola carta olimpica. Merito di Arianna Bridi, la quale ha concluso la prova in ottava posizione. Niente da fare invece per Ginevra Taddeucci, capace di occupare le posizioni di vertice per oltre metà gara salvo poi calare nettamente negli ultimi due giri e non andare oltre la 22^ piazza, insufficiente per qualificarsi a Parigi 2024.

1 NED Sharon VAN ROUWENDAAL 1:57:26.80 –

2 ESP Maria DE VALDES +00:00.10

3 POR Angelica ANDRE +00:01.40

4 AUS Moesha JOHNSON +00:04.00

5 BRA Ana Marcela CUNHA +00:04.30

5 USA Mariah DENIGAN +00:04.30

7 FRA Caroline Laure JOUISSE +00:05.50

8 ITA Arianna BRIDI +00:06.40

9 MON Lisa POU +00:06.60

10 FRA Oceane CASSIGNOL +00:08.10

22 ITA Ginevra TADDEUCCI +00:54.30