Nuoto di fondo, Coppa del Mondo Setubal 2023: doppietta italiana con Guidi e Manzi

Grande Italia a Setubal, dove si sta svolgendo una nuova tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Nelle acque portoghesi la 10 km maschile ha visto una doppietta azzurra, con la vittoria di Marcello Guidi davanti al compagno di squadra Andrea Manzi. Il podio è stato completato dall’ungherese Kristof Rasovszky, con il trionfo italiano completato anche dal settimo posto di Mario Sanzullo. Una dolce conferma per Guidi, che era reduce dal quarto posto nella tappa di Golfo Aranci disputata pochi giorni or sono. Il classe 1997 si è imposto con il tempo di 1:28:19.90 precedendo di 1″40 Manzi, mentre Rasovszky ha pagato quasi sette secondi. Non ha preso il via Domenico Acerenza, mentre l’altro italiano in acqua era Dario Verani che però non ha concluso la prova.