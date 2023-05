F1 GP Monaco 2023, Hamilton: “Soddisfatto del weekend, abbiamo portato buone modifiche”

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1 in cui il britannico si è piazzato in sesta posizione, si è detto soddisfatto della prestazione della sua Mercedes: “Mi sono goduto questa pista e sono soddisfatto del fine settimana, che finora è stato fantastico. Non mi sentivo così a mio agio dal 2008, abbiamo portato delle buone modifiche. Ora la situazione è migliorata grazie ai recenti aggiornamenti, stiamo andando nella giusta direzione anche se dovremo aspettare fino a Barcellona per ulteriori sviluppi. In qualifica non potevo fare di più”.