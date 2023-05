F1 GP Monaco 2023, Verstappen conquista la pole: a premiarlo è Maria Sharapova

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel GP di Monaco 2023 in corso sul circuito del Principato. Per l’occasione, si è svolta una premiazione davvero speciale: a consegnare il consueto riconoscimento al pilota della Red Bull è stata, infatti, Maria Sharapova. Le leggenda del tennis, una delle poche nella storia ad aver vinto almeno una volta tutte le prove del Grande Slam, è stata così protagonista di un momento molto carino e destinato a rimanere negli annali degli appassionati di Formula 1 e di tennis in tutto il mondo.