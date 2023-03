Paolo Barelli è stato sospeso per un altro anno dal Collegio etico indipendente della Fina. Il presidente della Federazione Italiana Nuoto, già precedentemente sospeso per due anni, è accusato di illeciti. Come riporta il sito di World Acquatics, la nuova sospensione per Barelli inizierà al termine della prima, che scadrà il 14 settembre 2024.