Serie A, Milito frena sul Napoli: “Ha tanti punti di vantaggio, ma il campionato non è ancora finito”

Campionato di Serie A già finito? Non secondo Diego Milito. Ai taccuini del Corriere dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter ha spiegato: “Nel calcio ho visto succedere davvero di tutto. Sicuramente i punti di vantaggio sono tanti e il Napoli è una squadra affidabile. Inoltre era da tempo che non si vedeva un distacco simile in Europa e per tutti le inseguitrici sarà dura. Tuttavia non direi che il campionato sia già finito“.