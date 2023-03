Sci alpino, Odermatt vince la Coppa del mondo generale: decisiva l’assenza di Kilde a Kranjska Gora

Marco Odermatt ha aritmeticamente conquistato la Coppa del mondo generale di sci alpino. Secondo titolo consecutivo per l’elvetico, che ha potuto festeggiare il traguardo prima ancora dell’appuntamento con gli slalom giganti di Kranjska Gora. La federazione norvegese non ha infatti inserito Aleksander Aamodt Kilde nella lista dei partecipanti all’evento sloveno, regalando a Odermatt la certezza del successo. Con cinque gare rimaste (ma solo tre a cui parteciperà Kilde), i 386 punti di vantaggio dello svizzero sono un gap impossibile da ricucire. Odermatt andrà comunque a caccia del record di punti (gliene mancano 374 per superare i 2000 dell’austriaco Mayer) dopo esser già diventato il secondo svizzero di sempre dopo Pirmin Zurbriggen a vincere almeno due volte la Coppa del mondo generale.