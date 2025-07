Proseguono i Campionati Europei U20 di lotta al PalaMare di Caorle: oggi Luigi Comini potrà ripartire dai ripescaggi nella scalata al bronzo.

Si è conclusa ieri per gli azzurri la seconda giornata dei Campionati Europei U20 al PalaMare di Caorle. Hanno gareggiato le seconde cinque categorie della lotta greco‑romana ed erano presenti Emanuele Pollino (ai ripescaggi), Gabriele Pucher, Alessio Arancio, Federico Caniglia, Luigi Comini e Riccardo Bufis.

