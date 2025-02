L’Euro Meet 2025 – primo appuntamento della stagione in vasca lunga – è giunto al termine. Il Centre Aquatique Coque, in Lussemburgo, ha ospitato l’ultima giornata di gare del meeting internazionale, alla sua venticinquesima edizione. Gli azzurri hanno collezionato diverse medaglie nell’ultima giornata di gare, rivelandosi protagonisti nelle prime due finali dei 100 rana. Nel maschile, vince Melvin Imoudu. Il campione europeo in carica ha concluso la prova in 1’00”19, davanti alla coppia azzurra composta da Alessandro Pinzuti – autore di un 1’00”81 – e Simone Cerasuolo, terzo in 1’01”23. Nicolò Martinenghi, che ieri ha ottenuto la terza posizione sul podio nei 50 rana, è stato squalificato nei 100. L’oro olimpico si era qualificato con il secondo tempo della mattina (1’01”49), ma è stato poi escluso dalla gara per gamba irregolare in partenza.

Sofia Morini, fresca di vittoria nei 200 stile libero ottenuta ieri, ha collezionato una seconda medaglia. L’azzurra ha terminato la gara dei 100 in 54”56, alle spalle solo di Beryl Gastaldello. La nuotatrice francese ha toccato in 53”92, conquistando la vittoria. Il podio è completato da un’altra bandiera italiana, quella di Chiara Tarantino, autrice di un 54”94. Nel 100 stile libero maschile, Leonardo Deplano trova il podio. L’azzurro allenato da Sandra Michielini chiude in terza posizione in 49”73. La gara viene vinta dall’olandese Sean Niewold in 49”13. Il prossimo meeting internazionale è atteso tra l’8 e il 9 marzo a Rijeka, in Croazia.