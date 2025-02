Prosegue lo spettacolo dello snowboard cross ad Aspen, in Colorado, dove quest’oggi si sono tenute le prove di slopestyle. Ad aggiudicarsi le prove odierne sono Francis Jobin nella gara maschile e Zoi Sadowski Synnot in quella femminile: per entrambi si tratta del primo successo stagionale nella specialità, con la neozelandese che prima di oggi aveva centrato un secondo posto a Laax, in Svizzera. In particolare, il canadese, secondo dopo la prima prova, realizza 79.30 punti nel secondo salto per prendersi la vittoria superando il cinese Yiming Su, che nel secondo tentativo non è riuscito a migliorare il 78.36 del primo. A completare il podio è lo statunitense Sean Fitzsimons con 77.43 punti: gara tiratissima, quindi, con ben tre atleti racchiusi in meno di due punti. Più staccato il resto del gruppo, tanto che il quarto posto è fossato a 70.68 punti con il neozelandese Dane Menzies.

Nella gara femminile, invece, Sadowski Synnot è assoluta dominatrice con ben 87.80 punti realizzati nel primo salto. Un punteggio a cui nessuna delle sue avversarie si è nemmeno lontanamente avvicinata, visto che al secondo posto c’è la giapponese Kokomo Murase ma lontana quasi nove punti, a 79.00. Terzo posto per la britannica Mia Brookes, che si è fermata ai 74.70 punti fatti segnare al primo salto. Poi c’è un abisso fino al quarto posto della tedesca Annika Morgan a 56.68 punti.

Nelle classifiche della disciplina, al maschile rimane in testa il canadese Cameron Spalding con 215 punti. Lontanissimi Yiming Su (146) e Dane Menzies (126), oltre al vincitore odierno, Francis Jobin (118). Al femminile, invece, Mia Brookes e Kokomo Murase sono appaiate a 240 punti, con Zoi Sadowski Synnot terza a 212 punti.