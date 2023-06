LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a segno: finale 50 metri carabina 3P con Weithaler DIRETTA

La diretta live della finale della carabina 50 metri 3 posizioni maschile. Ai Giochi Europei in corso di svolgimento a Cracovia grande attesa anche per il tiro a segno con Simon Weithaler che ha conquistato l’accesso alla finalissima che mette in palio, oltre ovviamente alle medaglie, un pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Weithaler ha concluso all’ottavo posto le qualificazioni ed ha strappato per il rotto della cuffia l’accesso alla finale. Insieme a lui spareranno l’austriaco Schmirl, il norvegese Hegg, l’ungherese Pekler, lo svedese Madsen, il norvegese Claussen, il ceco Privratsky e il croato Gorsa. Tra questi otto Hegg ha già conquistato il pass per Parigi quindi, in caso di suo successo, la carta a cinque cerchi andrebbe al secondo classificato. Segui la diretta scritta e gli aggiornamenti a partire dalle ore 12.

12:34 – Male Weithaler in questa quinta serie: 47.0. Scivola all’ultimo posto. Giù anche il norvegese Hegg. Claussen (259.0), Pekler (257.7) e Privratsky (257.5) i primi tre

12:24 – Weithaler ancora sesto (51.9 alla quarta, totale 204.0). Claussen primo (209.0), Hegg secondo (207.1), l’ungherese Pekler (207.0) terzo al momento

12:20 – Weithaler scala una posizione ed è sesto (52.1) con 50.6 nella terza serie. Al comando restano i due norvegesi Claussen (156.5) ed Hegg (155.4)

12:15 – Al comando al momento c’è Simon Kolstad Claussen, in testa con 104.6

12:13 – Nella seconda serie Weithaler totalizza 50.3, è settimo

12:04 – Nella prima serie Weithaler totalizza 51.2 ed è quinto provvisorio

12:02 – Il miglior punteggio delle qualificazioni lo ha ottenuto l’austriaco Alexander Schmirl (595), che ha preceduto il norvegese Jon Hermann Hegg (593), che ha già il pass olimpico in mano

12:00 – Benvenuti! A breve il via alla finale della carabina 3 posizioni 50 metri. L’azzurro Weithaler ha concluso all’ottavo posto le qualificazioni ed ha ottenuto il pass per l’ultimo atto