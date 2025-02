Ginevra Taddeucci sale sul secondo gradino del podio nella 10km femminile, ma è l’unica nota positiva in una giornata nefasta per gli azzurri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo a Soma Bay. Nella 10 km che apriva la due giorni di gare nelle acque egiziane, buona parte del blocco di nuotatori italiani è incappato in una squalifica per passaggio irregolare sotto la boa; a farne le spese sono stati Gregorio Paltrinieri, Pasquale Sanzullo (sesto al momento della decisione della giuria), Marcello Guidi, Giuseppe Ilario e Pasquale Giordano. I migliori azzurri sono dunque Andrea Filadelli e Dario Verani, rispettivamente sesto e settimo all’arrivo. Va rimarcato comunque come Paltrinieri si presentasse alla gara senza troppe velleità, come dichiarato da lui stesso alla vigilia, frutto di una preparazione tardiva dovuta al recupero dall’infortunio al gomito.

Il successo è andato al campione olimpico di Tokyo 2020 Florian Wellbrock, che ha chiuso in solitaria con il crono di 2:01:33.6, sbaragliando la concorrenza. Alle spalle del tedesco è bagarre per i posti sul podio, con sei atleti che arrivano praticamente in volata: ad aggiudicarsi lo sprint per il secondo posto è il francese Logan Fontaine, che chiude davanti al connazionale Marc-Antoine Olivier, detentore della Coppa del Mondo. Rimane ai piedi del podio l’austriaco Nicholas Sloman, davanti all’altro transalpino Sacha Velly e ai due azzurri Filadelli e Verani. Delude anche l’argento olimpico Oliver Klemet, soltanto 17esimo.

Le belle notizie, come detto, arrivano dalla gara femminile, dove di fatto, in assenza della campionessa olimpica in carica, Sharon van Rouwendaal, viene a ricrearsi per due terzi il podio a cinque cerchi di Parigi. Ginevra Taddeucci, bronzo in Francia, chiude al secondo posto alle spalle dell’australiana Moesha Johnson, argento a Parigi. La ventisettenne vicecampionessa olimpica fa la voce grossa sin dalle prime bracciate, poi con lo sprint a due giri dalla fine mette le basi per chiudere in testa a 2h06’34″60. L’unica a tenerle testa è Taddeucci, distanziata per tre secondi (2h06’37″60), mentre sul terzo gradino del podio si accomoda l’altra australiana Chelsea Gubecka. “È stata una gara veloce, soprattutto verso la fine c’era ancora più vento, molte onde, quindi è stata un po’ complicata; diciamo che l’obiettivo era seguire l’atleta più forte al momento che era Moesha Johnson e che sapevo che avrebbe tentato la fuga. Dovevo solo stare attenta quanto partiva, però tutto sommato è una gara che ho preparato così e sono molto contenta di essere tra le migliori con buone prospettive per il futuro”, le parole di Taddeucci. Sorride anche l’esordiente Linda Caponi che chiude tredicesima in 2h08’51”0. Diciannovesima posizione per Giulia Gabbrielleschi, ventunesima per Elena Tortora, ventiquattresima per Silvia Ciccarella, ventiseiesima per Barbara Pozzobon, ventinovesima per Giulia Borton, trentunesima per Veronica Santoni. Squalificata Chiara Sanzullo.

I risultati della gara maschile di Soma Bay

WELLBROCK Florian GER 2:01:33.6 FONTAINE Logan FRA +10.5 OLIVIER Marc-Antoine FRA +10.8 SLOMAN Nicholas AUS +11.7 VELLY Sacha FRA +12.0 FILADELLI Andrea ITA +12.4 VERANI Dario ITA +13.6 LEE Kyle AUS +25.3 WOZNIAK Piotr POL +28.5 PARDOE Hector GBR +31.1

13. GIOVANNONI Ivan ITA +41.8

16. DALU Fabio ITA +49.5

23. DE TULLIO Luca ITA +1:41.2

27. TAMBORRINO Federico ITA +1:57.4

37. CASO Vincenzo ITA +3:26.0

SANZULLO Pasquale DSQ

GUIDI Marcello DSQ

PALTRINIERI Gregorio DSQ

ILARIO Giuseppe DSQ

GIORDANO Pasquale DSQ

JOHNSON Moesha AUS 2:06:34.6 TADDEUCCI Ginevra ITA 2:06:37.6 GUBECKA Chelsea AUS 2:06:51.0 GOSE Isabel GER 2:08:35.9 MARTINEZ GUILLEN Angela ESP 2:08:36.0 SPIWOKS Jeannette GER 2:08:37.7 TARASIEWICZ Klaudia POL 2:08:40.5 BOY Lea GER 2:08:43.4 JOUISSE Caroline Laure FRA 2:08:44.0 FABIAN Bettina SUI 2:08:44.2

13. CAPONI Linda ITA 2:08:51.0

19. GABBRIELLESCHI ITA 2:09:24.1

21. TORTORA Elena ITA 2:09:26.8

24. CICCARELLA Silvia ITA 2:10:28.0

26. POZZOBON Barbara ITA 2:10:53.5

29. BERTON Giulia ITA 2:11:06.4

31. SANTONI Veronica ITA 2:11:43.2

SANZULLO Chiara ITA DNS