Comincia come meglio non avrebbe potuto la stagione di Superbike di Nicolò Bulega, che si è aggiudicato gara-1 a Phillip Island. Il pilota italiano, che lo scorso anno aveva chiuso al secondo posto la sua stagione di debutto nel mondiale per derivate, ha completato una prima parte di weekend davvero da sogno. Dopo essersi aggiudicato la pole position, infatti, Bulega è scattato al meglio conducendo la gara fino al traguardo finale. Il tutto rifilando un distacco importante a Toprak Razgatlioglu, secondo a quasi cinque secondi. Il pilota turco ha chiuso con tre decimi di vantaggio su Alvaro Bautista, con la Ducati del Team Aruba che, quindi, ha subito sfiorato la doppietta.

La gara è stata segnata dal format “flag-to-flag”, ovvero un pit stop obbligatorio, come avvenuto lo scorso anno, per i timori legati alla tenuta degli pneumatici sul difficile asfalto australiano. Giù dal podio ecco Danilo Petrucci, migliore dei team indipendenti, davanti a Scott Redding, che ottiene un ottimo quinto posto al suo ritorno in Ducati. Sesto Andrea Iannone, che scatta bene, prendendosi la seconda piazza, scivolando poi indietro forse a causa di un problema alla moto. Tornato competitivo dopo la sosta, Iannone ha chiuso a mezzo secondo dal britannico.

Tra gli altri piloti, da sottolineare la bella prova di Axel Bassani: il pilota bellunese, partito 14esimo, è risalito fino alla settima piazza prima del pit stop, chiudendo infine nono dietro a Andrea Locatelli e Alex Lowes. A punti anche l’esordiente Ryan Vickers, miglior rookie in tredicesima piazza.

Prossimi appuntamenti alle 3 di domenica 23 febbraio con la Superpole Race, mentre gara-2 scatterà alle 6.

Superbike: Bulega vince gara-1, ordine di arrivo e dichiarazioni

Bulega (Ducati) Razgatlioglu (Bmw) +4.811 Bautista (Ducati) +5.108 Petrucci (Ducati) Redding (Ducati) Iannone (Ducati) Locatelli (Yamaha) A. Lowes (Bimota) Bassani (Bimota) S. Lowes (Ducati) Vierge (Honda) Aegerter (Yamaha) Vickers (Ducati) Sofuoglu (Yamaha) Mackenzie (Honda)

OUT

Gardner (Yamaha)

van der Mark (Bmw)

Gerloff (Kawasaki)

Rabat (Yamaha)

Montella (Ducati)

“Che inizio di campionato. Sono contento dato che il mio feeling è stato buono dalla prima sessione di test di lunedì – le parole di Bulega dopo la vittoria odierna –. Ogni volta che vado in moto so cosa posso fare e cosa devo fare. Mi diverto nel guidare la mia moto e giro dopo giro è una sensazione bellissima. Sono davvero contento di questo inizio e sono davvero orgoglioso di ciò che stiamo facendo”.

“Prima della gara non ero rilassato. Sapevo che vicino a me sarebbero partiti dei piloti aggressivi – ha aggiunto l’emiliano –. Ho provato a restare calmo e concentrato. Sono partito bene e sono arrivato bene. Se continuo ad avere questo passo e questo feeling posso restare ottimista. Mi piacerebbe continuare così”.