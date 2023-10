Finisce oggi la seconda tappa di Coppa del mondo di nuoto, che sta andando in scena ad Atene. Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi si confermano nuovamente protagonisti, con il primo che conquista il miglior tempo dei 100 dorso con 54”43, mentre il secondo strappa il sesto tempo nei 200 rana in 2’14”86. Le finali sono in programma per le 17 italiane. Ceccon in vasca alle 17.56, Martinenghi alle 18.08.