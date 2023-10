In attesa di avere spazio in campo, Azmoun si diverte all’Ippodromo di Capannelle. L’iraniano possiede già 52 cavalli e ne è molto appassionato, e ora vorrebbe averne qualcuno anche a Roma. Infatti, sembrerebbe che stia tentando di convincere i compagni di squadra a diventare suoi soci per acquistarne uno nuovo.