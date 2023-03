Nuoto, Ceccon riceve premio Cangrande d’Oro dal sindaco di Verona Damiano Tommasi

Thomas Ceccon nella storia della sua Verona. Il nuotatore è stato premiato con l’importantissimo riconoscimento del Cangrande della città di Verona per i meriti sportivi e per i successi che sono arrivati in questa stagione. Ceccon, infatti, è stato assoluto protagonista nella stagione 2022 che lo ha visto trionfare ai campionati mondiali, in vasca lunga e in vasca corta, e ai campionati europei svoltisi a Roma.

La giuria del premio, di cui fa parte Alberto Nuvolari in qualità di presidente dell’USSI, la Stampa Sportiva del Veneto non ha avuto dubbi a chi attribuire il prestigioso riconoscimento proprio della città di Verona. Ceccon con le sue otto medaglie d’oro, tre d’argento e due di bronzo, oltre ai primati del mondo nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 stile libero, è stato oggettivamente il migliore atleta. Ceccon è stato quindi premiato dal sindaco Damiano Tommasi e dal vice prefetto Anna Maria Loizzo. Inoltre, lo stesso Ceccon ha voluto rilasciare qualche battuta ai giornalisti accorsi: “Al Centro Federale di Verona ‘Alberto Castagnetti’ ci si può allenare al meglio, sia d’inverno sia d’estate, con un ottimo gruppo formati da atleti di interesse nazionale e tecnici molto competenti. Verona è la mia città d’adozione. Vivo qui da sei anni e mi trovo veramente bene “.