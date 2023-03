Italia, Repubblica: il Psg piomba su Mancini. Suggestione Conte per la panchina della Nazionale

Roberto Mancini sembra essere sempre più lontano dalla Nazionale Italiana, almeno secondo quanto riportato dall’edizione online odierna de ‘La Repubblica’. I rapporti tra l’allenatore marchigiano e l’ambiente azzurro non sarebbero più idilliaci come un tempo e, per questo motivo, non è da escludere la possibilità di un suo prossimo addio. Lo stesso Mancini potrebbe avere sul piatto già un’importante alternativa, dato che il Paris Saint-Germain è molto interessato ad un profilo come quello del ct campione d’Europa in carica. A quel punto si aprirebbero diverse possibilità anche per la panchina della Nazionale, con la suggestione Antonio Conte sullo sfondo: l’allenatore pugliese ha da poco lasciato il Tottenham.