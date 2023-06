Nuoto, campionati Usa: Ledecky cede il passo nei 200 stile, King domina i 200 rana

di Antonio Sepe 11

Sono andati in scena ad Indianapolis (Usa) i campionati statunitensi di nuoto e non si può dire che siano mancate le sorprese. Basti pensare che nei 200 stile libero Katie Ledecky è arrivata seconda, nonostante il recente trionfo negli 800 con un tempo straordinario. A batterla è stata la 16enne Claire Weistein, che grazie al suo 1’55″26 è riuscita a mettersi alle spalle la campionessa olimpica per due centesimi. I 200 rana hanno visto il dominio di Lilly King (2’20″95), mentre i 200 dorso hanno incoronato Regan Smith (2’03″80). Solo terzo infine Caeleb Dressel nei 50 farfalla con 23″35. Nonostante l’oro iridato, dunque, il nuotatore non gareggerà in questa specialità nei Mondiali. A precederlo sono stati Dare Rose (23″20) e Michael Andrew (23″11).