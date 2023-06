Empoli, ufficiale il ritorno di Marin: il centrocampista lascia il Cagliari in prestito con diritto di riscatto

Razvan Marin è un nuovo giocatore dell’Empoli. Il centrocampista rumeno lascia il Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto e torna in Toscana, dove ha disputato l’ultima stagione. Ad ufficializzarlo sono state proprio le due squadre tramite i rispettivi comunicati. Eccoli di seguito.

COMUNICATO CAGLIARI – “Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’Empoli del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista rumeno ha totalizzato in maglia rossoblù 76 gare e 4 reti; lo scorso campionato è stato impegnato proprio tra le fila della compagine empolese, dove proseguirà la sua carriera. Buona stagione, Razvan“.

COMUNICATO EMPOLI – “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin. Razvan Gabriel Marin, centrocampista romeno nato a Bucarest il 23 maggio 1996, torna a vestire la maglia azzurra dopo che nella scorsa stagione aveva giocato 33 gare con 2 gol e 4 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Viitorul, squadra con cui fa l’esordio nella massima serie romena, Marin vince il campionato nella stagione 2016-2017. L’ultima in Romania prima del passaggio allo Standard Liegi dove nell’anno successivo conquista una Coppa del Belgio. Nel 2019 l’approdo all’Ajax, esperienza che porta alla vittoria di una Supercoppa olandese. Dopo una stagione in Olanda il centrocampista passa al Cagliari, un biennio con 76 presenze complessive, prima di arrivare la scorsa estate ad Empoli. Razvan Marin conta 46 apparizioni in Nazionale, con 2 reti“.