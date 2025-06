Nella terza giornata degli Europei juniores di nuoto artistico in svolgimento ad Atene la squadra nazionale giovanile azzurra ha conquistato un altro bronzo con Ginevra Marchetti nel singolo libero e un argento con Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea nel mixed tecnico.

Cresce il medagliere azzurro agli Europei juniores di nuoto artistico in svolgimento ad Atene. Nella terza giornata, che non si è conclusa e prevede anche la finale del team tech in programma alle 18:00 locali, le 17:00 italiane, la nostra squadra nazionale giovanile ha conquistato un altro bronzo con Ginevra Marchetti nel singolo libero e un argento con Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea nel mixed tecnico. Medaglie che si aggiungono a quella di bronzo di giovedi con il duet mixed free (Marchetti-Minak).

Ginevra Marchetti, che era stata sesta nel tech, batte nettamente la greca Ismini Maria Karavasili (bronzo tech) e supera la georgiana Maria Alavidze di una manciata di punti: 207.6963 per l’azzurra e 207.5526 per Alavidze. La coppia tech Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea, tesserta con la Rari Nantes Savona (Sarah anche con le Fiamme Oro) e allenata da Simona Ricotta, si avicina al tetto dei 200, ottiene 198.3625 punti: 111.6875 con i sette elementi (tre richiesti, due ibridi e due acro) e 86.6750 per l’impressione. Quattro su quattro per gli atelti internazionali neutrali che hanno vinto le prime quattro finali degli eurojunior.

Finale solo F free

1. Alisa Shevchenko (AIN) 225.3813

2. Isabel Shuang Cui Xu (ESP) 220.5975

3. Ginevra Marchetti (ITA) 207.6963

Finale duet mixed tech

1. Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov (AIN) 210.9192

2. Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea (ITA) 198.3625

3. De Manuel Rodriguez e Simo Kuliberda (ESP) 198.2666

La Nazionale junior ad Atene:

Chiara Benesso (Plebiscito), Gilda Berlini (Livorno Aquatics), Vittoria Carenza (Città Sport Vicenza), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Gaia De Marchi (Aurelia Nuoto), Greta Gitto (RN Savona), Melissa Magi (Sport Village Pesaro), Ginevra Marchetti (RN Savona), Gabriele Minak (RN Savona), Alessia Negroni (G. Sport Village), Lara Pollini (Sincro Seregno), Saran Maria Rizea (RN Savona/Fiamme Oro), Giorgia Spiz (Busto Nuoto) e Flaminia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro).

Nello staff i tecnici Joey Paccagnella, Giovanna Burlando e Letizia Nuzzo, il medico Pietro Lavisci e il technical controller Pierangela Lupi. Giudici al seguito Elena Bresci e Federica Pascalizi.