Arrivano novità per quanto riguarda Jorge Martin dopo il doppio grave infortunio che ha compromesso la stagione in corso.

La stagione di Jorge Martin potrebbe presto iniziare davvero. Seppur gli altri colleghi del Motomondiale siano giunti ormai al 10° appuntamento dell’anno 2025 di MotoGP (il GP di Assen), il campione del mondo in carica attende ancora il suo ritorno. Dopo il grave infortunio pre-stagionale, il pilota dell’Aprilia era tornato durante il weekend del Qatar, visibilmente stanco e dolorante.

L’ex Ducati non è riuscito nemmeno a concludere il Gran Premio, con una rovinosa caduta che ha compromesso la gara in corso e anche quelle successive. Undici fratture alle costole e uno pneumotorace la diagnosi, che lo hanno costretto a tornare in ospedale per le cure. Adesso, però, arrivano importanti novità sul prossimo futuro.

MotoGP, il ritorno di Martin è imminente: idea Sachsenring o Brno

Con un’annuncio sui propri profili social, il pilota dell’Aprilia ha annunciato ufficialmente che tornerà in questa stagione, e lo farà molto presto. Martin, infatti, con una foto durante un’allenamento in bicicletta, ha annunciato il ritorno. Nella didascalia, lo spagnolo ha scritto: “Ultimi giorni prima di tornare in sella“.

Dopo l’attuale weekend di Assen (27-29 giugno), ci sarà uno stop di una settimana, per poi tornare in sella per le prove libere dell’11 luglio al Sachsenring, Germania. Potrebbe essere questa la data del suo ritorno, altrimenti la settimana dopo è previsto il GP della Repubblica Ceca (Brno), dal 18 al 20 luglio.

Da considerare, però, che dopo questi due GP ci sarà la pausa estiva, con un mese di stop e il ritorno previsto solo per venerdì 15 agosto con il GP d’Austria. Se lo spagnolo non si sentisse pronto e non volesse rischiare, la data potrebbe anche essere la prima disponibile dopo la pausa estiva, ovvero quella di Ferragosto al Red Bull Ring.