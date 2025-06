La Formula 1 fa tappa in Austria ma nel frattempo tiene banco il futuro di Max Verstappen, con Russell che annuncia delle novità.

Prosegue il Mondiale di Formula 1, che dopo il sorprendente Gran Premio di Canada, si sposta in Austria, per il GP del Red Bull Ring. A seguito del grande successo della Mercedes, con la vittoria di George Russell e lo storico terzo posto di Kimi Antonelli, la McLaren vuole nuovamente lasciare il segno. Nelle menti di tutti, infatti, l’errore di Lando Norris che ha compromesso la sua gara e, rischiato, di farlo anche al compagno Piastri.

Chi tenterà di limitare il team Papaya sarà la Ferrari, che porterà nuovi aggiornamenti in questo Gran Premio, e la stessa Mercedes, che punta a fare da terzo incomodo al team inglese e a Max Verstappen. Nel frattempo, con la stagione in corso, si pensa già al mercato piloti per la prossima annata. Un’annuncio a sorpresa arriva da George Russell.

F1, si infiamma il mercato piloti: l’annuncio di Russell su Verstappen

Il mercato piloti della Formula 1 potrebbe essere davvero sorprendente in vista della prossima stagione. Max Verstappen ha un contratto in scadenza 2028 con la Red Bull, dunque il suo futuro non dovrebbe essere in dubbio. Filtra, però, che ci siano delle clausole nel suo contratto che consentono il campione del mondo in carica di poter recedere unilateralmente il sodalizio.

Tutto ciò, dunque, non fa altro che alimentare dubbi sul futuro del campione del mondo olandese e non solo. Tra le favorite per riuscire a far firmare l’olandese con il proprio team ci sarebbe la Mercedes, voce confermata clamorosamente da George Russell. Quest’ultimo, infatti, ha rivelato a BBC Sport, che il team sta discutendo con lui: “Normale che ci siano conversazioni con gente come Verstappen“.

Una dichiarazione breve ma molto concisa, che fa capire come le trattative siano effettivamente in corso. Al contempo, però, l’inglese glissa sul proprio futuro: “Da parte mia, se sto andando come sto andando, di cosa dovrei preoccuparmi. Inoltre, ci sono due posti per ogni team di F1“.

Piloti Mercedes, i tanti dubbi di Toto Wolff per il 2026

Possibilità, dunque, che i due possano coesistere nello stesso team, come annunciato dallo stesso Russell. Tanti, però, sono i problemi tra i due piloti, con le innumerevoli le frizioni avute durante i GP e non solo.

Inoltre, il capo della Mercedes F1 Team non si lascerà mai scappare il talento Kimi Antonelli. Il giovane 18enne italiano, fresco di primo storico podio nel GP di Montreal, è un vero e proprio talento cristallino per la Formula 1 e per la stessa Mercedes, con Toto Wolff che ha riposto tantissima fiducia in lui, fiducia che è stata finora ripagata dall’italiano.

Difficile, dunque, pensare che solo dopo una stagione Antonelli possa lasciare il posto a Max Verstappen. Tutto farebbe pensare dunque, che a lasciare il posto a Max Verstappen, se le trattative tra Mercedes e l’olandese dovessero farsi sempre più fitte e avanzate, possa essere proprio George Russell.