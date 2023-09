Catania: seggiolini danneggiati al Massimino, sanzionati quattro ultras

La Digos della Questura di Catania ha identificato e denunciato due ultras etnei che, in occasione dell’incontro di calcio Catania- Crotone dello scorso 1 settembre hanno acceso dei fumogeni, successivamente fatti esaurire sugli spalti delle ‘curve nord e sud” dello stadio Angelo Massimino. I due, un 21enne con precedenti di polizia e un incensurato di 23 anni, sono stati deferiti per possesso e accensione di materiale pericoloso. Sul danneggiamento dei 18 seggiolini dello stadio Massimino personale della Digos ha inoltre notificato 4 contravvenzioni per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo nei confronti di altrettanti supporter. Sono tutt’ora in corso accertamenti per individuare eventuali ulteriori responsabili.