Nba 2023/2024: Miami conferma la crisi di Milwaukee, ok Lakers e Celtics

Prosegue la regular season di Nba nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio.

Miami conferma la crisi di Milwaukee. Gli Heat passano in casa dei Bucks 123-97. La squadra di Doc Rivers non sembra aver ingranato la marcia dopo il cambio di guida tecnica e perde la sesta delle ultime nove. Nikola Jovc è il migliore degli ospiti con 24 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Robinson con 23 punti. Super tripla doppia per Adebato con 16 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Per i Bucks non bastano i 23+11 rimbalzi di Antetokounmpo. Orlando ritira la 32 di Shaq ma cade in casa contro Oklahoma 127-113. Williams e SGA combinano 65 punti, 33+32. Non bastano ai Magic i 23+10 assist di Banchero. Boston soffre ma passa in casa di Brooklyn 118-110. Tatum si scatena e chiude con 41+14 rimbalzi. Segue Brown con 19 punti. Non bastano ai Nets i 27 di Bridges e i 26 di un Cam Thomas in ripresa. In un match da zona playoff diretti, Phoenix piega Sacramento 130-125. Sponda Suns ci pensa la solita coppia Durant-Booker (28+11 e 25+9 assist). La coppia Fox-Sabonis fa decisamente meglio (40+9+6 e un incredibile 35+18+12) ma la differenza la fa la qualità superiore della panchina di Phoenix. I Los Angeles Lakers si confermano in ripresa e battono 125-111 i Detroit Pistons. Lebron James ne mette 25 con 8 assist. Anthony Davis va in doppia doppia con 20 punti e 14 assist. Ok anche Russell con 21 punti. Solo 12 punti per la stella di Detroit Cunningham.

RISULTATI E CLASSIFICHE