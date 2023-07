Mondiali Fukuoka 2023 nuoto in tv oggi, domenica 23 luglio: canale, orari e diretta streaming

Tutto pronto per le gare di nuoto di domenica 23 luglio dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30 luglio. Prima giornata di gare in vasca di questa rassegna iridata che mette subito in palio le prime medaglie, ma non solo. Gli atleti infatti hanno l’occasione di conquistare la qualificazione a Parigi 2024: nelle gare individuali occorrerà eguagliare o fare meglio del tempo limite fissato, mentre le staffette staccheranno il pass solo salendo sul podio. Unica specialità non olimpica di questa giornata, in cui quindi si lotterà solo per il podio e non per i prossimi Giochi, è i 50m farfalla maschili.

STREAMING E TV – L’appuntamento con le batterie è per le ore 3.30 della notte italiana tra sabato 22 luglio e domenica 23 luglio al Prefectural Pool di Fukuoka, in Giappone, mentre a seguire dalle ore 13.00 italiane si svolgerà la sessione pomeridiana con semifinali e finali. Le batterie saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Due (visibile anche in streaming su Rai Play). La sessione pomeridiana sarà poi trasmessa interamente su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena e in chiaro dalle 13.00 alle 13.30 su Rai Sport + HD e dalle 13.30 fino al termine su Rai Due. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale di semifinali e finali, la cronaca al termine di entrambe le sessioni, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla.

Mondiali Fukuoka 2023: programma nuoto domenica 23 luglio

3.30-7.45 Batterie:

200m misti femminili

400m stile libero maschili

100m farfalla femminili

50m farfalla maschili

400m stile libero femminili

100m rana maschili

400m misti maschili

Staffetta 4x100m stile libero femminile

Staffetta 4x100m stile libero maschile

13.00-15.30 Semifinali e finali:

Finale 400m stile libero maschili

Semifinale 100m farfalla femminili

Semifinale 50m farfalla maschili

Finale 400m stile libero femminili

Semifinale 100m rana maschili

Semifinali 200m misti femminili

Finale 400m misti maschili

Finale staffetta 4x100m femminile

Finale staffetta 4x100m stile libero maschile