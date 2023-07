Reggina esclusa dalla Serie B, i sindaci Brunetti e Versace: “Ingiustizia gravissima”

In seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di respingere il ricordo della Reggina dopo l’esclusione dalla Serie B, i sindaci facenti funzioni del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, hanno dichiarato: “Si tratta di una gravissima ingiustizia, un colpo pesantissimo inferto a tutto il movimento sportivo calabrese. Non bisogna disunirci proprio ora, ma la società dovrà dare conto di questo disastro che ricadrà sulle spalle di tifosi e appassionati. La città merita di conoscere eventuali aspetti che non si conoscono – hanno spiegato – Ribadiamo ancora una volta che, specialmente in una realtà come la nostra, il calcio non è solo uno sport. La Reggina è soprattutto un patrimonio identitario della città. E’ un peccato che le istituzioni non se ne rendano conto e non si espongono. La speranza è che nei successivi gradi di giudizio la società e i suoi legali riescano a ribaltare quest’assurda situazione“.