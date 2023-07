Mondiali Fukuoka 2023: il medagliere delle sole specialità olimpiche

Il medagliere dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche considerando le sole specialità olimpiche, quelle inserite nel programma di Parigi 2024. La rassegna iridata si è svolta in Giappone tra venerdì 21 luglio e domenica 30 luglio con un programma molto ricco, ma non tutte le gare si svolgeranno anche nei Giochi del prossimo anno. In Francia non ci saranno infatti i tuffi dalle grandi altezze, di nuoto non ci saranno la staffetta mista in acque libere e le gare sui 50 metri di rana, farfalla e dorso. Dei tuffi in piscina invece non si svolgeranno i sincro misti e le gare dal trampolino 1 metro, mentre il nuoto artistico vedrà andare in scena solamente duetti femminili e squadre, dove però le medaglie verranno assegnate in base ad una classifica combinata dei vari programmi.

L’Italia ha chiuso i Mondiali all’ottavo posto con un totale di 14 medaglie (2 oro, 7 argento e 5 bronzo), ma come sarebbe il medagliere prendendo in considerazione solo le discipline olimpiche? Ecco, di seguito, la classifica delle nazioni dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle gare olimpiche. Da sottolineare che sono state considerate solamente le distanze e le specialità che si svolgeranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 con le stesse modalità (non sono state conteggiate quindi neanche le gare di duetti femminili e squadre di nuoto artistico, che a Parigi non assegneranno medaglie per ciascun programma come in questi Mondiali).

Medagliere specialità olimpiche Mondiali Fukuoka 2023

(medaglie d’oro-medaglie d’argento-medaglie di bronzo)

1. Australia 12-8-4

2. Cina 11-5-8

3. Stati Uniti 6-13-11

4. Francia 4-0-2

5. Canada 2-2-4

6. Tunisia 2-1-0

7. Germania 2-0-2

8. Gran Bretagna 1-5-3

9. Olanda 1-1-0

9. Ungheria 1-1-0

11. Lituania 1-0-0

11. Svezia 1-0-0

13. Italia 0-4-2

14. Messico 0-2-1

15. Spagna 0-1-1

16. Grecia 0-1-0

16. Polonia 0-1-0

16. Sudafrica 0-1-0

16. Ucraina 0-1-0

20. Giappone 0-0-2

21. Corea del Sud 0-0-1

21. Nuova Zelanda 0-0-1