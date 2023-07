F1 GP Belgio, Verstappen si lamenta nel team radio. Lambiase spazientito: “Segui le mie indicazioni”

Breve momento di tensione in casa Red Bull nel corso del 14° giro del GP del Belgio 2023 di F1. Max Verstappen, secondo alle spalle del compagno di squadra Perez, ha infatti chiesto informazioni al proprio ingegnere, Gianpiero Lambiase, in merito alla strategia di ‘Checo’ ma anche di Leclerc, alle sue spalle. In particolare, il campione del mondo non sembrava particolarmente felice del fatto che fosse Perez a fermarsi per il pit stop e non lui. “Ricordati Max, per favore usa la testa” gli ha detto Lambiase, ricevendo in risposta: “Lo facciamo entrambi o no?“. Spazientito, l’ingegnere di Verstappen ha controbattuto: “Basta seguire le mie istruzioni” Non contento, l’olandese ha proseguito: “No, voglio sapere se entrambi hanno effettuato il pit stop“. Per mettere fine alla discussione, Lambiase ha ribadito: “Max, per favore segui le mie istruzioni e fidati di me, grazie“.