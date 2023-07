Mondiali nuoto Fukuoka 2023: gli italiani in gara martedì 18 luglio

Tutti gli italiani in gara martedì 18 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Quinta giornata della rassegna iridata che si apre con le distanze più corte del nuoto in acque libere, ma proseguono anche i programmi di nuoto artistico, tuffi e pallanuoto femminile. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Mondiali Fukuoka 2023: italiani in gara martedì 18 luglio

1.00-2.15 Nuoto in acque libere 5km femminile: RACHELE BRUNI, BARBARA POZZOBON

2.00-4.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari (Gruppo B): LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

3.00-4.15 Nuoto in acque libere 5km maschile: DOMENICO ACERENZA, GREGORIO PALTRINIERI

3.00-5.45 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Preliminari: SARAH JODOIN DI MARIA, MAIA BIGINELLI

5.00 Pallanuoto femminile Sudafrica-ITALIA (Gruppo C)

5.00-7.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari (Gruppo A): LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

7.30-9.00 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Semifinale: EVENTUALI SARAH JODOIN DI MARIA, MAIA BIGINELLI

11.00-12.30 Tuffi Team Event 3m/10m misto – Finale: ITALIA

12.30-14.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Finale: ITALIA