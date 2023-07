Mondiali Fukuoka 2023, 10km maschile stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming nuoto di fondo

Tutto pronto per la 10km maschile di nuoto di fondo dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo la gara femminile sulla distanza olimpica, tocca agli uomini cimentarsi nei 10 chilometri in acque libere, che come per le donne metterà in palio anche alcune carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si affida a Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, che proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio. Si preannuncia battaglia: chi vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 1.00 della notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 luglio al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la 10km maschile di nuoto in acque libere dei Mondiali fi Fukuoka 2023.

STREAMING E TV – La 10km maschile di nuoto di fondo dei Mondiali di Fukuoka 2023 sarà visibile per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Summer, oltre che in streaming su Sky Go e Now, ma anche in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla.