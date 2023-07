Futuro Buffon, possibile offerta di Mancini per il ruolo di capo delegazione della Nazionale

Sono giorni di grande indecisione per Gigi Buffon, al momento in vacanza, ma con un futuro tutto da decifrare. L’Arabia Saudita lo ha tentato con 30 milioni, ma c’è ancora la chance di proseguire per l’ultimo anno col Parma. C’è però adesso anche una terza strada, quella del ritiro immediato con un ruolo che, secondo il Corriere dello Sport, gli sarebbe offerto seduta stante dal ct dell’Italia Roberto Mancini, quello di assumere il ruolo di capo delegazione della Nazionale, che fino a pochi mesi fa era stato del compianto Gianluca Vialli.