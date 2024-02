Mondiali Doha 2024, Malagò: “Grandi gioie Italia Team, complimenti a tutti”

Attraverso un post su X, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha celebrato i risultati dell’Italia nei Mondiali di Doha 2024. “Grandi gioie Italia Team ai Mondiali delle discipline acquatiche di Doha – si legge -. Tuffi da 10, come le carte olimpiche conquistate complessivamente di cui 5 in questa rassegna iridata con Di Maria, Biginelli, Sargent Larsen, Giovannini e Tocci-Marsaglia, grazie all’argento nel trampolino sincro. Stessa medaglia per Pellacani-Santoro nel sincro misto“. Malagò ha poi proseguito: “Nel nuoto artistico squadra e duo qualificati per #Paris2024, con oro e e argento nei singoli per Minisini. Nel fondo tre carte per i Giochi Olimpici ottenute da Bridi, Verani e Acerenza, che vince anche il bronzo nella 5 km, con la 4×1500 d’argento. Complimenti ad atlete atleti, staff tecnici e a tutta la Fin“.