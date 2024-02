Roma-Inter, Acerbi nella bufera: dito medio ai tifosi giallorossi dopo il gol (FOTO)

Francesco Acerbi nella bufera sui social. Il difensore dell’Inter, infatti, dopo il gol – contestato – segnato contro la Roma, in un’esultanza un po’ polemica, ha mostrato il dito medio a tutti i tifosi giallorossi presenti all’Olimpico, lui che è un ex Lazio. Il gesto, deprecabile, non è stato mostrato in diretta tv su Dazn, ma non è sfuggito ai fotografi, come visibile nell’immagine che accompagna questo articolo.