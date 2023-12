LIVE – Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: batterie e finali giovedì 7 dicembre in DIRETTA

La diretta testuale live delle gare di giovedì 7 dicembre degli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso di svolgimento ad Otopeni, in Romania. Terza giornata della rassegna continentale, tappa del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In chiave Italia, fari puntati soprattutto sulla finale dei 100 metri rana con Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, ma attenzione anche Thomas Ceccon e Simona Quadarella e non solo. L’appuntamento con le batterie è per le ore 8.30 italiane di mercoledì 6 dicembre all’Aquatics Complex della cittadina romena, mentre dalle ore 17.00 è prevista la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di batterie, semifinali e finali di giovedì 7 dicembre degli Europei di nuoto in vasca corta 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

09:19 – Lorenzo Mora chiude in 51″30 la sua batteria dei 100 dorso e anche lui con agio vola in semifinale.

09:07 – Fangio e Carraro entrambe in semifinale, rispettivamente con l’11° e 13° tempo.

09:00 – E’ il momento di Martina Carraro e Francesca Fangio nei 200 rana.

08:51 – Alberto Razzetti chiude con il 9° tempo generale in 1’57″19. Ceccon entra come 14°.

08:49 – Ceccon in pieno controllo. Gestisce le forze, chiude 4° in batteria in 1’58″01 ma si garantisce l’accesso in semifinale.

08:47 – Thomas Ceccon e Alberto Razzetti in gara nei 200 misti.

08:42 – Morini vince la quinta batteria in 53″17 e va in semifinale con Tarantino. Fuori Sara Curtis con 54″06.

08:36 – Chiara Tarantino chiude in terza posizione la terza batteria: 53″46.

08:30 – Prima gara di giornata i 100 stile femminile. Curtis, Morini, Tarantino impegnate per i nostri colori.

08:25 – Buongiorno, amici di Sportface. Terza giornata di gare dalla Romania, con le tradizionali batterie che ci terranno compagnia in mattinata.