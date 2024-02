Nuoto di fondo, Mondiali Doha 2024: Rasovszky trionfa nella 10km, Acerenza conquista il pass olimpico per l’Italia

Kristof Rasovszky trionfa nella 10 chilometri di nuoto di fondo dei Mondiali di Doha 2024. L’ungherese conduce la gara a lunghi tratti e nel finale trova l’allungo decisivo che gli consente di conquistare il suo primo titolo iridato sulla distanza olimpica. Medaglia d’argento per il francese Marc-Antoine Olivier, mentre a completare il podio è il britannico Hector Pardoe, che nel finale risale di prepotenza e al fotofinish brucia la concorrenza per il terzo posto.

Domenico Acerenza rimane nelle prime posizioni fin dall’inizio della gara senza esporsi troppo, ma nel finale perde contatto e deve accontentarsi del settimo posto. L’azzurro chiude comunque in top-10 e conquista così il secondo pass olimpico per l’Italia, dopo quello di Gregorio Paltrinieri, che essendosi già qualificato nei 1500 metri in vasca era certo della carta olimpica anche nel fondo. Ottima prova anche per Dario Verani, che chiude ottavo grazie ad una grande rimonta nel finale. L’Italia dunque riesce a conquistare tre dei quattro pass olimpici a disposizione per i prossimi Giochi, dopo quello conquistato da Arianna Bridi tra le donne. Avevano già ottenuto il pass olimpico ai Mondiali di Fukuoka i tedeschi Florian Wellbrock e Oliver Klement e l’ungherese Kristof Rasovzky. Di seguito, la classifica finale della 10km maschile dei Mondiali di Doha 2023.

ORDINE DI ARRIVO 10KM MASCHILE