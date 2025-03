Federica Pellegrini è una delle leggende dello sport italiano ed internazionale.

Quello che ha fatto La Divina nel corso della sua carriera è passato agli annali, il suo è uno dei palmares più assurdi di sempre e il suo nome sarà sempre scolpito a caratteri cubitali tra quelli dei giganti del nuoto e dello sport.

Nata nel 1988, la sua prima firma nella storia l’ha messa nel 2004 ad i giochi olimpici di Atene, con una clamorosa medaglia d’argento conquistata nei 200 metri stile libero a soli sedici anni. A Pechino 2008 poi l’ingresso nella leggenda: l’oro nei 200, quella che è stata la sua specialità, che l’ha portata nell’Olimpo del nuoto e dello sport italiano. Tanti sono stati gli ori e i successi che hanno costellato la sua carriera. Dal doppio primo posto ai campionati mondiali di Roma nel 2009, medaglia d’oro sia nei 200 che nei 400 stile libero, successo bissato poi a Shangai nel 2011. Clamoroso poi il doppio oro ai mondiali a Budapest nel 2017 ed a Gwangju nel 2019, dopo qualche anno lontano dal primato (argento a Barcellona nel 2013 e a Kazan nel 2015).

In totale il suo palmares conta: un oro ed un argento ai giochi olimpici; sei ori, quattro argenti e un bronzo ai mondiali; un’oro, due argenti e cinque bronzi ai mondiali in vasca corta; sette ori, sei argenti e sette bronzi agli Europei; sette ori, quattro argenti e sei bronzi agli europei in vasca corta; due ori ai giochi del Mediterraneo; due ori, un argento e un bronzo alle Universiadi; due argenti agli europei giovanili; e per finire clamorosamente centotrenta ori, trentasei argenti e quindici bronzi ai campionati italiani.

Un bottino di tutto rispetto per quella che è tra i personaggi sportivi più grandi di sempre in Italia, un personaggio che anche dopo il ritiro non smette di far parlare di se.

La Pellegrini senza freni su Velasco: che dichiarazione!

Dopo la partecipazione incredibilmente discussa a Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini è tornata a far parlare di se per una dichiarazione sul commissario tecnico della nazionale italiana femminile di pallavolo Julio Velasco. L’ex nuotatrice ha condiviso sui suoi social un video in cui il CT discute del ruolo delle donne nello sport. “Le donne non cercano di dimostrare tutte le volte che sono meglio di un’altra. Prima cosa vogliono stare bene con se stesse”, recita l’allenatore nel video.

E Federica Pellegrini ha commentato in maniera netta: “Che uomo… mi verrebbe voglia di giocare a pallavolo. Tanta stima”.

Che dire, probabilmente La Divina riuscirebbe a vincere un oro anche giocando a pallavolo…