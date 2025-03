A Tashkent è calato il sipario sul Grand Slam di judo, con la terza e ultima giornata di gara che ha visto protagoniste cinque categorie. Nei -90 kg, Eldar Allakhverdiev e Yahor Varapayeu hanno aperto le danze per la prima finale bronzo. Si è trattato di un incontro tattico, conclusosi con il successo di Allakhverdiev. La seconda medaglia di bronzo è stata contesa da Egor Malkin e il padrone di casa Nurberk Murtozoev. La sfida ha visto il trionfo dell’azero, che colleziona così la sua prima medaglia Grande Slam. La finale di categoria ha avuto come protagonisti Komei Kawabata – giapponese numero uno al mondo tra i juniores – e il padrone di casa Shakhzodxuja Sharipov. Il pubblico ha potuto festeggiare la vittoria dell’eroe locale, con Sharipov che ha gestito l’incontro in cattedra.

-90 KG: I RISULTATI

1. SHARIPOV Shakhzodxuja ( UZB )

2. KAWABATA Komei ( JAP )

3. ALLAKHVERDIEV Eldar ( IJF )

3. MURTOZOEV Nurbek ( UZB )

5. VARAPAYEU Yahor ( IJF )

5. MALKIN Egor ( IJF )

7. CANZONE Jiaze ( CHN )

7. SAMANOV Alisher ( UZB )

-78 KG: I RISULTATI

Nella categoria -78 kg, la prima medaglia di bronzo è andata alla tedesca Anna Monta Olek, che ha piegato Nadezhda Tatarchenko. Successo anche per l’israeliana Inbar Lanir, che ha collezionato il secondo bronzo a disposizione. Lanir ha conquistato la medaglia vincendo contro Karol Gimenes. La finale oro avrebbe dovuto vedere sul tatami la cinese Ma Zhenzhao dalla Cina e la tedesca Alina Boehm. L’atleta della Germania è stata però costretta al ritiro da un infortunio, con il successo che è andato automaticamente alla cinese.

1. MA Zhenzhao ( CHN )

2. BOEHM Alina ( GER )

3. OLEK Anna Monta ( GER )

3. LANIR Inbar ( ISR )

5. TATARCHENKO Nadezhda ( IJF )

5. GIMENES Karol ( BRA )

7. PAVIC Petrunjela ( CRO )

7. HSU WANG Shu Huei ( TPE )

-100 KG: I RISULTATI

Nei 100 kg, la prima medaglia è andata a Ernazar Sarsenbaev, che ottiene il bronzo davanti al pubblico di casa. L’atleta azero ha affrontato il giapponese Nozomu Miki, uscendo vincitore da un incontro molto tattico e mettendosi al collo la sua prima medaglia Grande Slam. Bronzo anche per Ivan Felipe Silva Morales, cubano alla sua prima medaglia in categoria dopo le dieci ottenute nei -90 kg. Il successo è arrivato contro Dzhakhongir Madzhidov. In finale, sono saliti sul tatami i due russi – in gara sotto bandiera neutrale – Matvey Kanikovskiy e Adam Sangariev, con Kanikovskiy che ha chiuso l’incontro in tutta la velocità, salendo sul gradino più alto del podio.

1. KANIKOVSKIY Matvey ( IJF )

2. SANGARIEV Adam ( IJF )

3. SARSENBAEV Ernazar ( UZB )

3. SILVA MORALES Ivan Felipe ( CUB )

5. MIKI Nozomu ( JAP )

5. MADZHIDOV Dzhakhongir ( TJK )

7. MADEYEV Beibit ( KAZ )

7. SHORAKHMATOV Rustam ( UZB )

+78 KG: I RISULTATI

I 78 kg sono stati conquistati dalla cinese Xinran Niu, senza lo svolgimento della finale. Niu avrebbe dovuto incontrare il giovane talento nipponico Chihiro Yamaguchi, costretta però al ritiro da un infortunio. La duplice sfida per il bronzo ha visto il successo della cinese Jinesinuer Ayiman, sul tatami contro Raz Hershko, e della francese Julia Tolofua, opposta alla kazaka Nazgul Maratova.

1. NIU Xinran ( CHN )

2. YAMAGUCHI Chihiro ( JAP)

3. AYIMAN Jinesinuer ( CHN )

3. TOLOFU Julia ( FRA )

5. HERSHKO Raz ( ISR )

5. MARATOVA Nazgul ( KAZ )

7. KHOLODILINA Anastasiia ( IJF )

7. MISHINER Yuli Alma ( ISR )

+100 KG: I RISULTATI

Sono stati i 100 kg a chiudere la tre giorni di gare. La prima medaglia di bronzo ha visto Utkirbek Turoboyev sfidare Alisher Yusupov, in un derby uzbeko. A vincere è stato Yusupov. Terzo gradino del podio anche per il cubano Andy Granda che ha piegato l’estone Marek-Adrian Masak. L’oro è andato invece a Denis Batchaev, che si è conteso il metallo più ambito con Valerii Endovitskii.

1. BATCHAEV Denis ( IJF )

2. ENDOVITSKII Valerii ( IJF )

3. YUSUPOV Alisher ( UZB )

3. GRANDA Andy ( CUB )

5. TUROBOYEV Utkirbek ( UZB )

5. MASAK Marek-Adrian ( EST )

7. RAHMON Mansur ( TJK )

7. RAVSHANKULOV Islombek ( UZB )

PELLIGRA L’UNICO AZZURRO IN GARA

Vincenzo Pelligra è stato l’unico azzurro presente al Grand Slam di Tashkent, partecipando alla categoria -81 kg senza però fare strada. L’italiano è sceso sul tatami per sfidare il saudita Gadzhimurad Omarov, riuscendo a mettere due shido sulle spalle del rivale. Nel corso del tempo, Pelligra ha però perso brillantezza e lo yuko nel Golden Score è stato decisivo e l’azzurro ha dovuto abbandonare il torneo. Omarov ha proseguito il proprio cammino, terminato la gara in terza posizione.