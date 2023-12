Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: gli italiani in gara martedì 5 dicembre

Tutti gli italiani in gara martedì 5 dicembre agli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso di svolgimento ad Otopeni, in Romania: scopriamo le azzurre e gli azzurri al via. Si alza il sipario sulla rassegna continentale, che lancia il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Fari puntati soprattutto sulle stelle azzurre Benedetta Pilato e Simona Quadarella, ma non solo. Di seguito, il programma dettagliato di giornata con gli orari italiani (un’ora in meno rispetto alla Romania) di tutte le gare di giornata con atleti italiani iscritti.

Europei Otopeni 2023: italiani in gara martedì 5 dicembre

Sessione mattutina

Batterie 400m misti donne: ALESSIA POLIERI

Batterie 400m stile libero uomini: MARCO DE TULLIO

Batterie 50m stile libero donne: SILVIA DI PIETRO E JASMINE NOCENTINI

Batterie 50m dorso uomini: LORENZO MORA

Batterie 100m rana donne: ANITA BOTTAZZO, MARTINA CARRARO, BENEDETTA PILATO

Batterie 100m farfalla uomini: MATTEO RIVOLTA, MICHELE BUSA

Batterie staffetta 4x50m stile libero donne: ITALIA

Batterie staffetta 4x50m stile libero uomini: ITALIA

Batterie 800m stile libero donne: SIMONA QUADARELLA

Sessione pomeridiana

Finale 400m misti donne: EVENTUALE ALESSIA POLIERI

Finale 400m stile libero uomini: EVENTUALE MARCO DE TULLIO

Semifinali 50m stile libero donne: EVENTUALI SILVIA DI PIETRO E JASMINE NOCENTINI

Semifinali 50m dorso uomini: EVENTUALE LORENZO MORA

Semifinali 100m rana donne: EVENTUALI ANITA BOTTAZZO, MARTINA CARRARO, BENEDETTA PILATO

Semifinali 100m farfalla uomini: EVENTUALI MATTEO RIVOLTA, MICHELE BUSA

Finale staffetta 4x50m stile libero donne: EVENTUALE ITALIA

Finale staffetta 4x50m stile libero uomini: EVENTUALE ITALIA