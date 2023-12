AEK-Sassari oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta AEK-Sassari, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo D della Champions League 2023/2024 di basket. Dopo l’impresa in campionato con la vittoria sull’Olimpia Milano, la formazione sarda cerca un altro grande risultato, stavolta in campo europeo, contro la formazione greca, che guida il girone con quattro vittorie su quattro partite giocate. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di martedì 5 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta AEK-Sassari, valida per la Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.