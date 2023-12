All’Aquatics Complex di Otapeni hanno preso questa mattina il via gli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. A pochi giorni dall’impegno agli Assoluti invernali di Riccione, le nostre stelle tornano di nuovo protagoniste, ma questa volta sul palcoscenico continentale.

Nelle finali che avranno inizio a partire dalle 17:00 italiane saranno da seguire con attenzione le due staffette 4×50. In mattinata il sia il quartetto femminile (1’37″08) composto Curtis, Cocconcelli, Di Pietro e Tarantino, che quello maschile (1’24″16) formato da Izzo, Miressi, Zazzeri e Deplano hanno chiuso in seconda posizione dietro alla Gran Bretagna, candidandosi per un posto sul podio.

Le altre due finali in programma oggi sono sulla distanza dei 400. Nello stile libero maschile avanzano Matteo Ciampi, che ha ottenuto il qurto tempo in 3’39″69 e Marco de Tullio, ottavo in 3’40″41, mentre resta fuori Luca De Tullio, tredicesimo in 3’41″49. Non ci saranno, invece, nostre rappresentanti nell’atto conclusivo dei 400 misti femminili, dove Alessia Polieri non è riuscita anche lei ad andare oltre il 13mo tempo in 4’42″25. Simona Quadarella in totale controllo vince la sua batteria degli 800 in 8’21″45 e domani andrà a caccia dell’oro.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI

TUTTI I RISULTATI DI OGGI

Ma tante saranno anche le semifinali in programma nella sessione pomeridiana odierna. Nei 50 stile libero femminile avanzano Silvia Di Pietro (ottava in 24″22) e la giovane Sara Curtis (tredicesima 24″50). Chiara Tarantino chiude in 24″59, un tempo che le avrebbe consentito di superare il turno, ma resta fuori dato che per regolamento sono ammesse soltanto due atlete per Nazione in semi.

Stesso discorso che vale anche per Francesca Fangio, addirittura fuori con il sesto tempo generale (1’05″60) nei 100 rana. Hanno infatti fatto meglio di lei sia Benedetta Pilato (1’05″21) che Martina Carraro (1’05″26), rispettivamente quarta e quinta in batteria. Oltre a Fangio eliminata anche Anita Bottazzo in 1’06″22.

In campo maschile Lorenzo Mora accede alle semifinali con l’ottavo tempo il crono di 23″58 nei 50 dorso. Nei 100 farfalla avanti Rivolta e Busa, rispettivamanente settimo e ottavo. Fuori, nonostante il dodicesimo crono, Christian Ferraro, sempre per la questione dei due posti Nazione.