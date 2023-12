Sci alpino, Brignone: “L’anno scorso volevo dire basta, ma non ero pronta a lasciare queste emozioni. Ora mi diverto”

Federica Brignone ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e lo scorso fine settimana si è resa protagonista di un clamoroso back to back sulle nevi di Tremblant. “Sto bene fisicamente, non ho problemi, mi diverto. L’anno scorso volevo dire basta, già a inizio stagione. Poi che è successo? Mi sono detta no, non sono pronta per lasciare queste emozioni, ho voglia di mettermi in gioco e vivere tutto questo. Quindi, perché dovrei?”. Lo dice oggi la 33enne azzurra in un’intervista a Repubblica. E all’orizzonte ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina. “Mi dicono ”eh no, devi arrivare fino al 2026”. Ma se dico che invece non voglio smettere, allora no, ”sei vecchia”. Quindi non so, decidetevi. Finché avrò voglia continuerò”.