Calendario Settecolli 2023 nuoto: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo del Trofeo Settecolli 2023 di nuoto, in programma tra venerdì 23 e domenica 25 giugno: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. Dopo gli Europei dello scorso anno, l’iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma torna ad ospitare la 59° edizione del tradizionale trofeo che mette in palio gli ultimi pass per i Mondiali di Fukuoka. Tutte le gare, sia delle sessioni mattutine che di quelle pomeridiane, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming . In alternativa, Sportface.it seguirà le gare con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo del Trofeo Settecolli 2023.

NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO SETTECOLLI 2023

VENERDI’ 23 GIUGNO

Batterie e serie lente – Dalle ore 10.00

100m dorso maschili

50m dorso femminili

400m stile libero maschili

200m stile lbero femminili

100m rana maschili

100m rana femminili

100m farfalla maschili

50m farfalla femminili

50m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

Sessione pomeridiana – Dalle ore 18.00

100m dorso maschili

50m dorso femminili

400m stile libero maschili

200m stile libero femminili

100m rana maschili

100m rana femminili

100m farfalla maschili

50m farfalla femminili

50m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

SABATO 24 GIUGNO

Batterie e serie lente – Dalle ore 10.00

100m farfalla femminili

200m farfalla maschili

100m dorso femminili

50m dorso maschili

400m misti femminili

400m misti maschili

100m stile libero femminili

100m stile libero maschili

50m rana femminili

50m farfalla maschili

50m rana maschili

800m stile libero femminili

800m stile libero maschili

Sessione pomeridiana – Dalle ore 18.00

100m farfalla femminili

200m farfalla maschili

100m dorso femminili

50m dorso maschili

400m misti femminili

400m misti maschili

100m stile libero femminili

100m stile libero maschili

50m rana femminili

50m farfalla maschili

50m rana maschili

800m stile libero femminili

800m stile libero maschili

DOMENICA 25 GIUGNO

Batterie e serie lente – Dalle ore 10.00

50m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m dorso femminili

50m farfalla maschili

200m farfalla femminili

200m rana maschili

200m rana femminili

200m stile libero maschili

400m stile libero femminili

200m misti maschili

200m misti femminili

1500m stile libero maschili

Sessione pomeridiana – Dalle ore 18.00

50m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m dorso femminili

50m farfalla maschili

200m farfalla femminili

200m rana maschili

200m rana femminili

200m stile libero maschili

400m stile libero femminili

200m misti maschili

200m misti femminili

1500m stile libero maschili