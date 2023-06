Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a volo: Martina Bartolomei conquista oro e pass olimpico nello skeet

Martina Bartolomei trionfa nella finale dello skeet femminile ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e conquista così la medaglia d’oro e il pass olimpico per l’Italia a Parigi 2024. L’azzurra si è imposta nella finale per l’oro sulla greca Emmanouela Katzouraki in un testa a testa durato fino alla dodicesima serie, risolto dal 4 stampato da Bartolomei contro il 2 della rivale. Alla finalissima hanno partecipato anche Nadine Messerschmidt (terza), che nella semifinale aveva preceduto l’italiana di due piattelli.

La situazione si è ribaltata nell’ultimo atto. La tedesca ha perso il passo delle rivali nella quarta serie, proprio come la finlandese Heinonen, uscita al taglio al termine della sesta frazione. L’azzurra si era qualificata alla semifinale con il quinto punteggio di qualificazione e nel penultimo atto era riuscita a piazzarsi al secondo posto del ranking match, davanti alla svedese Larsson e alla britannica Amber Rutter. Poi il capolavoro nella finale in un testa a testa tiratissimo che ha visto Bartolomei e Katzouraki rompere lo stesso numero di piattelli dall’ottava all’undicesima serie. Poi la dodicesima e decisiva frazione ha incoronato l’azzurra, con un 37/40 complessivo. Si tratta del secondo e ultimo posto nazione a disposizione per lo skeet femminile azzurro, dopo quello ottenuto da Diana Bacosi grazie al successo nei Mondiali di Osijek, in Croazia, dello scorso ottobre.