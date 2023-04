Assoluti nuoto Riccione 2023: Miressi convince nei 100 metri, bene Gastaldi e Ciccarella

Alessandro Miressi convince nei 100 metri stile libero e completa la sua batteria con il tempo di 49.01, precedendo Leonardo Deplano e Giovanni Carraro. Questi i risultati della gara più attesa tra quelle che si sono disputate nella sessione mattutina dei Campionati Assoluti di nuoto Riccione 2023, con tanti campioni azzurri in acqua a mettersi alla prova e a cercare un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Negli 800 metri stile libero, invece, a chiudere con il miglior crono è Pasquale Sanzullo, autore di una buona prestazione in un 7’58.20 che gli ha permesso di piazzarsi davanti a Lorenzo Biancalana e a Filippo Monepi. Proseguendo con le gare maschili, i 200 metri misti hanno visto l’ottima nuotata di Christian Mantegazza, che si è preso il primo posto odierno con 2’02.11, precedendo Massimiliano Matteazzi e Lorenzo Glessi.

Nelle gare femminili, invece, la giornata si è aperta con i 200 metri misti, dove una delle grandi favorite, Anita Gastaldi, non ha deluso e ha chiuso al primo posto in mattinata. Il suo tempo, 2’15.18, si è rivelato migliore di quelli messi a referto da Francesca Fresia e da Sara Franceschi. Nei 100 metri stile libero, a fare la voce grossa è stata Chiara Tarantino, salita in cattedra grazie al crono di 55.14: dietro di lei, si segnalano le buone prestazioni anche di Emma Virginia Menicucci e di Sofia Morini. La mattinata si è, poi, chiusa con i 1500 metri stile libero: a classificarsi prima è stata Silvia Ciccarella: il suo 16’39.66 le ha permesso di precedere in graduatoria Giulia Ramatelli e Valerie Buffa.

800m stile libero uomini

1. Pasquale Sanzullo (Circolo Canottieri Aniene) 7’58.20

200m misti donne

1. Anita Gastaldi (V02 Nuoto Torino ssd) 2’15.18

200m misti uomini

1. Christian Mantegazza (Team Trezzo Sport ssd) 2’02.11

100m stile libero donne

1. Chiara Tarantino (In Sport Rane Rosse) 55.14

100m stile libero uomini

1. Alessandro Miressi (Centro Nuoto Torino) 49.01

1500m stile libero donne

1. Silvia Ciccarella (Circolo Canottieri Aniene) 16’39.66