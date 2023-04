BJK Cup 2023, Slovacchia-Italia: non scende in campo Trevisan, sarà Paolini contro Schmiedlova

Come comunicato sul sito ufficiale della BJK Cup, non sarà Martina Trevisan a scendere in campo, alle ore 12:00 e contro Anna Karolina Schmiedlova, per la terza sfida di Slovacchia-Italia, tie che mette in palio un posto alle BJK Cup Finals 2023 e che le azzurre conducono per 2-0. La tennista toscana, ieri bravissima a battere Viktoria Kuzmova e a regalare un posto alla squadra, oggi sarà sostituita dalla sua corregionale Jasmine Paolini. La scelta di Tathiana Garbin sembra dettata dalle scomodità che Paolini è in grado solitamente di rifilare alla sua rivale odierna, che contro l’azzurra ha perso per 6 volte su 7 in carriera.