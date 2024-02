Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Platanioti trionfa nel solo tecnico femminile, nona Susanna Pedotti

Evangelia Platanioti rispetta il pronostico della vigilia e vince la finale del solo tecnico femminile di nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024. L’atleta greca, che aveva ottenuto il miglior punteggio nelle qualifiche, è stata perfetta in acqua e, senza ricevere neppure una penalità, ha trionfato con il punteggio di 272.9633. Staccata di tre punti la canadese Jacqueline Simoneau, seconda 269.2767, mentre sul gradino più basso del podio c’è la cinese Xu Huiyan con 262.3700. Completano la top 5 Khandoshka e Bleyer; solo sesta invece l’austriaca Alexandri, grande delusa di giornata come testimoniato dalle lacrime versate appena uscita dall’acqua, consapevole degli errori commessi.

Non è riuscita a migliorare né a confermare il sesto posto nelle qualifiche l’azzurra Susanna Pedotti, che ha chiuso la finale all’Hamad Aquatics Centre di Doha in nona posizione. Bene sugli elementi tecnici ma troppo impreciso sull’ibrido (dove ha ricevuto un basemark) l’italiana, la quale ha totalizzato un punteggio di 215.0833.

“Sono soddisfatta di come sono riuscita a gestire la gara e della serenità che ho mantenuto. Però ho fatto qualche errore, c’è sempre qualcosa da migliorare. Non sempre le cose vanno per il meglio, ma s’impara dalle proprie esperienze e sono comunque contenta. Il tempo di allenamento per preparare questi Mondiali è stato di più rispetto allo scorso anno. Sono comunque riuscita a gestire la gara più tranquillamente, essendo la mia seconda esperienza in un Mondiale. Attesa per la finale di domani? La sto vivendo tranquillamente, ma so quanto il mio ruolo sia importante accanto a Giorgio e cerco di rimanere concentrata“. ha commentato a caldo Pedotti ai microfoni di Rai Sport.

