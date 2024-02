LIVE – Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: finale solo tecnico femminile in DIRETTA

La diretta testuale live della finale del solo tecnico femminile di nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. L’azzurra Susanna Pedotti ha ottenuto il sesto posto nelle qualifiche e cercherà di stupire e migliorarsi nella finale. Grande attesa per le medaglie: chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 12.00 italiane di sabato 3 febbraio all’Hamad Aquatics Centre di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale del solo tecnico femminile di nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

COME VEDERE LA GARA IN TV

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL PROGRAMMA DEL NUOTO ARTISTICO: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

________________________________________________________

Grazie per averci seguito, buona giornata!

RISULTATI E CLASSIFICA

SUSANNA PEDOTTI CHIUDE AL NONO POSTO.

COMPLETANO IL PODIO LA CANADESE SIMONEAU E LA CINESE XU.

LACRIME, MA DI GIOIA, PER PLATANIOTI, CHE CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ORO! 272.9633 IL PUNTEGGIO DELLA GRECA.

12.57 – Si regala il podio anche la Cina. Ora l’ultima atleta, la migliore delle qualifiche: la greca Platanioti.

12.56 – Non riesce a trattenere le lacrime Alexandri, consapevole degli errori commessi. Il punteggio non fa altro che confermarlo: quinto posto con 234.4984

12.52 – Canada già certo del podio. Proverà ad emularlo l’Austria con Alexandri.

12.51 – Al settimo cielo Simoneau, che riceve un ottimo punteggio di 269.2767 senza alcune penalità. Il primo posto è suo per il momento.

12.47 – E’ il momento delle ultime tre: si comincia con la canadese Simoneau.

12.46 – Di poco, ma è davanti Xu. 262.3700 il punteggio della cinese.

12.43 – La cinese Xu fa il suo ingresso in acqua.

12.42 – 261.7466 il notevole punteggio di Khandoshka, balzata in testa.

12.40 – “Sono soddisfatta di come sono riuscita a gestire la gara e della serenità che ho mantenuto. Però ho fatto qualche errore, c’è sempre qualcosa da migliorare. Non sempre le cose vanno per il meglio, ma s’impara dalle proprie esperienze e sono comunque contenta. Il tempo di allenamento per preparare questi Mondiali è stato di più rispetto allo scorso anno. Sono comunque riuscita a gestire la gara più tranquillamente, essendo la mia seconda esperienza in un Mondiale. Attesa per la finale di domani? La sto vivendo tranquillamente, ma so quanto il mio ruolo sia importante accanto a Giorgio e cerco di rimanere concentrata“. Questo il commento a caldo di Susanna Pedotti ai microfoni di Rai Sport.

12.38 – Prosegue la gara con Khandoshka, che gareggia sotto bandiera neutrale.

12.37 – Un basemark sul secondo ibrido per Susanna, solo quarta con 215.0833 (91.15 l’espressione artistica, 123.93 l’esecuzione).

12.36 – Prova discreta per Pedotti, specialmente sugli elementi tecnici, anche se un po’ affaticata nel finale. Dalla sua espressione non sembra però particolarmente soddisfatta.

12.33 – In archivio la prima metà di gara. Ora tocca alle ultime sei atlete: si parte con Susanna Pedotti, unica azzurra al via. Forza!

12.32 – Un basemark per Alavidze, che non va oltre la terza posizione con 216.7634

12.29 – In vasca ora la Georgia con Mari Alavidze.

12.28 – Non brilla Steenbeek: terzo posto per lei con 210.9300 punti.

12.25 – Ora è il turno dell’olandese Steenbeek.

12.24 – Bleyer balza al comando con il punteggio di 237.1333

12.19 – Adesso la tedesca Bleyer, nona al termine delle qualificazioni.

12.17 – 201.3300 il punteggio di Arango Estrada, scavalcata da Hoevertsz.

12.14 – In acqua ora la colombiana Arango Estrada.

12.13 – Buona finale per Hoevertsz, che totalizza 227.1683 punti. Neppure una penalità per Kira, che incrementa di 6 punti rispetto alla qualifica.

12.07 – Ora tocca all’atleta di Aruba Hoevertsz.

12.06 – 199.9433 il punteggio di Magrupova, complice una penalità. La kazaka aveva fatto molto meglio in qualifica (20 punti in più).

12.01 – A rompere il ghiaccio è la kazaka Magrupova.

12.00 – Si parte, buon divertimento!

11.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale live della finale del solo tecnico femminile di nuoto artistico. Tra poco si comincia!