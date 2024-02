Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Pedotti decima nella finale del solo libero femminile, oro a Simoneau

Non è andata come sperato la finale del solo libero femminile di nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024 per Susanna Pedotti, che si è classificata x. Dopo il settimo posto nelle qualificazioni, l’esordiente azzurra non è riuscita a replicare una buona esibizione in gara ed ha dovuto dire addio al sogno di trovare un piazzamento prestigioso. All’Aspire Dome di Doha, fatale una penalità per la classe 2004. che ha ricevuto un basemark sul sesto e penultimo elemento, totalizzando un punteggio di 195.500.

La vittoria è andata alla canadese Jacqueline Simoneau, che non ha ricevuto alcun basemark e si è imposta grazie ai 264.8207 punti ottenuti. Per lei si tratta della seconda medaglia dopo l’argento di pochi giorni fa. Seconda medaglia, ma al contrario, per la greca Evangelia Platanioti, che dopo l’oro nel programma tecnico si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio. 253.2833 il suo score totale. Medaglia di bronzo grazie ai 245.1042 punti conquistati infine per la bielorussa Vasilina Khandhoska, che gareggia come atleta neutrale. La grande delusa è l’austriaca Vasiliki Alexandri, la quale aveva ottenuto il miglior punteggio in qualifica ma ha ricevuto due penalità ed è scivolata addirittua in sesta piazza.

