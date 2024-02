Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: oro a sorpresa per il Kazakistan nel duo tecnico misto, solo sesti Minisini/Pedotti

Risultato a sorpresa nel duo tecnico misto di nuoto artistico ai Mondiali di Doha 2024. La medaglia d’oro infatti è andata alla coppia del Kazakistan formata da Nargiza Bolatova e Eduard Kim con il punteggio di 228.0050, davanti alla favoritissima Cina di Wentao Cheng e Haoyu Shi, argento con 223.3166. Completa il podio il Messico dei giovani Miranda Barrera Jimenez e Diego Villalobos Carrillo con 217.5192 punti. Gara caratterizzata da diversi errori e punteggi molto più bassi rispetto alle qualificazioni. Purtroppo anche la coppia azzurra formata da Giorgio Minisini e Susanna Pedotti ha sbagliato nei secondi finale della propria esibizione, gettando alle ortiche una medaglia quasi certa. Quarto posto infine per la Spagna davanti al Cile.

Grossa delusione dunque per la coppia Minisini/Pedotti hanno ottenuto solo 204.3316 punti, che sono valsi il sesto posto. Molto dispiaciuto a fine gara il campione romano per l’errore commesso e per il rammarico di una gara buttata: basti pensare che il punteggio accumulato nelle qualificazioni avrebbe significato medaglia d’oro con oltre 20 punti di vantaggio.

RISULTATI DUO TECNICO MISTO: